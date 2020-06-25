За распространение религиозных материалов оштрафован мужчина в Костанайской области

Гражданин РФ оштрафован за распространение материалов религиозного содержания в Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

В условиях карантина граждане все больше времени проводят в интернете, где наблюдается присутствие пропаганды радикальной и деструктивной религиозной идеологии. В этой связи увеличивается поле для нарушений законодательства РК, в части распространения противоправного деструктивного контента и разжигания межрелигиозной розни.

Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму на постоянной основе осуществляется мониторинг СМИ и социальных сетей. Так, в ходе проведения мониторинга Интернета и мессенджера WhatsApp выявлен факт распространения материалов религиозного содержания 38-летним жителем области, гражданином РФ.

В мае специализированным административным судом города Костанай данный мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 490 КоАП РК в виде штрафа в размере 50 МРП (138 900 тенге).

Ранее, в марте, этот же гражданин был осужден судом по статье 453 КоАП РК за хранение видеоматериалов, пропагандирующих радикально-религиозные взгляды. Сумма штрафа составила 70 МРП (185 570 тенге).

Всего с начала года шесть человек привлечены судом к административной ответственности по статьям 453, 490 за хранение и распространение материалов религиозного содержания на общую сумму более миллиона тенге.

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