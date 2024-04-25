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За распространение видео «о войне» костанайцу вынесен приговор

Фотография для новости За распространение видео "о войне" костанайцу вынесен приговор

pixabay.com

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении жителя областного центра за распространение заведомо ложной информации. 

Судом установлено, что 8 сентября 2023 года А., находясь в Костанае, произвел видеозапись на принадлежащий ему сотовый телефон передвижение автоколонны боевой техники, принадлежащей войсковой части Национальной гвардии РК и двигающейся на учебно-тренировочный полигон для проведения учебных стрельб.

Данное видео он прокомментировал словами: «Это в Костанае на Федоровской трассе. Произошел конфликт карабалыкских пограничников на границе Казахстана. Российская сторона что-то сделала, говорят то ли стреляли. Вот они едут туда. Ужас, в Костанае началась война».

Затем А. отправил видео с комментариями в групповой чат мессенджера «WhatsApp» с наименованием «ТуМаЛар». Вследствие этого 19 сентября 2023 года неустановленные лица опубликовали данное видео, несоответствующее действительности, на канале «YouTube», что вызвало общественный резонанс.

В суде подсудимый А. вину полностью признал и в содеянном раскаялся. Дело рассмотрено судом в сокращенном порядке. В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому А. наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание – чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

С учетом личности подсудимого – ранее не судимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, которое относится к категории преступлений средней тяжести, всех обстоятельств по делу суд назначил Анаказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания с возложением исполнения определенных обязанностей.

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