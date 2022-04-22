За рыбалку накажут жителя Костанайской области

Незаконной рыбалкой занимался житель Костанайской области.

В Аулиекольском районе задержан браконьер за незаконное рыболовство. Нарушитель выловил с помощью сетей 170 килограммов рыбы. Сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области совместно с инспекцией рыбного хозяйства задержали костанайца, который осуществлял рыбалку на озере «Мырзаколь».

В ходе рейдовых мероприятий у 48-летнего мужчины в автомашине «Volkswagen» полицейские обнаружили несколько ящиков улова: почти 160 килограммов карпа и карася более 9 килограммов. Кроме того, у рыбака изъяты сети, запрещенное орудие лова.

Установлено, что браконьер не имел разрешения уполномоченного органа на производство отлова рыбы. По данному факту начато досудебное расследование по ст.335 ч.1 УК РК «Незаконное добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

С начала года за нарушение правил рыболовства на территории области к административной ответственности привлечено 111 граждан, наложено штрафов на сумму более 2 миллионов тенге.

В полиции отметили, что в регионе работают мобильные группы по выявлению нарушителей природоохранного законодательства.

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