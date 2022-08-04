За счет каких родственников можно раньше времени выйти на пенсию в Казахстане

Если у одного родственника не хватает пенсионных накоплений для досрочного выхода на пенсию, а у второго их в избытке, то можно оформить совместный пенсионный аннуитет.

Такая возможность появилась с выходом нового закона, передает FinGramota.

Не так давно в Казахстане был подписан новый закон, представляющий одно из новшеств для населения страны – объединение пенсионных накоплений семейной пары или близких родственников для оформления совместного пенсионного аннуитета. Таким образом этот страховой продукт станет еще доступнее для граждан. Закон, которым он был внедрен, будет введен в действие по истечении 60 календарных дней со дня его первого официального опубликования, то есть в сентябре 2022 года, передает nur.kz

Что такое пенсионный аннуитет

Напомним, что пенсионный возраст в Казахстане для мужчин наступает в 63 года, для женщин в 2022 году — в 60,5 лет и будет повышаться каждый год на 6 месяцев до 2027 года, пока также не достигнет 63 лет.

Но можно не ждать официального выхода на пенсию и оформить пенсионный аннуитет, совершив перевод накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в одну из казахстанских компаний по страхованию жизни.

Таким образом, начать получать выплаты по пенсионному аннуитету от страховой компании мужчины могут с 55 лет, а женщины в 2022 году – с 52,5 лет.

Однако для этого нужно иметь достаточную сумму пенсионных накоплений в ЕНПФ. Она разнится в зависимости от пола и возраста вкладчика.

При этом совместный пенсионный аннуитет является новым страховым продуктом, предоставляющим возможность близким родственникам или супругам объединить свои накопления и вместе получать пожизненные выплаты, не дожидаясь официального выхода на заслуженный отдых.

За счет кого можно раньше времени выйти на пенсию

Предполагается, что чаще всего таким продуктом будут пользоваться супруги, поэтому совместный аннуитет часто называют «супружеским» или «семейным».

Но его также можно оформить совместно с кем-нибудь из близких родственников, в число которых, согласно кодексу РК «О браке (супружестве) и семье», входят родители, дети, в том числе усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Семейные или родственные пары могут воспользоваться данным продуктом, если у одного супруга или близкого родственника недостаточно накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, которым тот готов поделиться.

Семейный аннуитет на примере

Например, супружеская пара, 55-летние муж и жена, имеют пенсионные накопления в размере 10 млн тенге и 8 млн тенге соответственно.

При этом минимальная стоимость пенсионного аннуитета с ежемесячной выплатой в размере 70% от величины прожиточного минимума (26 173 тенге в 2022 году) для мужа составляет 7,4 млн тенге, а для жены – 9,2 млн тенге. В данном примере сумма накоплений жены недостаточна для заключения индивидуального договора.

Но, объединив накопления и заключив договор совместного пенсионного аннуитета со страховой премией 18 млн тенге, каждый из супругов сможет получать пожизненные ежемесячные выплаты в размере 28 430 тенге с учетом их ежегодной индексации.

При заключении договора совместного пенсионного аннуитета для каждого застрахованного определяются персональные условия, включая размер и график персональных выплат, которые будут действовать вне зависимости от смерти одного из застрахованных.

Таким образом, в случае смерти одного из супругов второй продолжит получать свои персональные выплаты по графику, согласно договору.

Если договором аннуитета был предусмотрен гарантированный период страховых выплат, то, в случае смерти одного или обоих супругов, их наследники будут получать выплаты по графику в течение этого периода.

Куда обращаться за пенсионным аннуитетом

Супругам или родственникам, которые решили объединить накопления и оформить пенсионный аннуитет, нужно внимательно изучить сайты компаний по страхованию жизни, предлагающих данную услугу, и выбрать подходящего страховщика.

Вместе с тем будет полезно проанализировать отзывы клиентов и проверить у страховой организации, предлагающей заключить договор совместного аннуитета, наличие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Прежде чем ставить подпись в договоре, нужно внимательно изучить все его пункты. Ведь подписывая договор, вкладчик автоматически соглашается со всеми его условиями.

Уведомить ЕНПФ о заключении договора пенсионного аннуитета необходимо в течение 10 календарных дней, и он перечислит все средства в страховую компанию. Эта сумма будет называться страховой премией.

То есть правильнее говорить, что теперь супруги или близкие родственники будут получать не пенсию, а страховую выплату.

Страховая компания отныне будет управлять полученными средствами, инвестируя их в финансовые инструменты. Сменить ее можно через два года после заключения договора.

Вместе с тем отметим, что, если на индивидуальный счет в ЕНПФ продолжат начисляться взносы, то по достижении классического пенсионного возраста можно оформить и выплаты из пенсионного фонда. Так же как и государственную пенсию.

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