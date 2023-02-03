За сколько продают свои квартиры казахстанцы

Сфера недвижимости в Казахстане постоянно испытывает рост цен.
Это также отражается и на предложениях продавцов, которые стараются выставлять актуальные ценники на свои дома. О том, как изменилась стоимость жилья в январе, рассказали аналитики портала «Крыша».
По сравнению с декабрём 2022 года цены выросли:
— в Алматы и Кызылорде по +1.5 %;
— Атырау, Шымкенте, Павлодаре на 1-1.1 %.
При этом цены снизились в Кокшетау (—2.3 %), Петропавловске (—0.7 %), Семее (—0.5 %), Актау (—0.4 %).
В Астане, Усть-Каменогорске, Караганде, Уральске, Таразе, Актобе, Костанае, Талдыкоргане небольшая положительная динамика в пределах 0.8 %.
|Город
|За месяц, %
|Цена, тг/кв. м
|Алматы
|1.5
|708 380
|Кызылорда
|1.5
|238 240
|Атырау
|1.1
|395 020
|Шымкент
|1.0
|430 260
|Павлодар
|1.0
|373 500
|Усть-Каменогорск
|0.8
|395 800
|Тараз
|0.7
|306 540
|Талдыкорган
|0.6
|310 400
|Костанай
|0.5
|382 540
|Астана
|0.3
|484 440
|Уральск
|0.2
|314 520
|Караганда
|0.1
|383 960
|Актобе
|0.1
|292 420
|Актау
|— 0.4
|300 500
|Семей
|— 0.5
|359 980
|Петропавловск
|— 0.7
|373 160
|Кокшетау
|— 2.3
|320 060
Средние цены предложения на квартиры на вторичном рынке в РК выросли на 0.4 %.
Если посмотреть годовую динамику (к январю 2022 года), то квартиры в среднем подорожали на 11.1 %.
Наиболее единица площади подорожала:
— в Актобе: +21.1 %;
— Семее: +20 %;
— Павлодаре: +13.9 %;
— Костанае: +13.9 %;
— Кызылорде: +13.6 %;
— Алматы: +13.1 %;
— Атырау: +12.5 %;
— Шымкенте: +12.1 %;
— Таразе: +12 %;
— Караганде: +11.7 %;
— Актау: +11.1 %.
В Уральске и Усть-Каменогорске квартиры подорожали на чуть больше 10 %, в Астане — на 7.9 %, Кокшетау — на 5.9 %, Петропавловске — на 4.5 %.
Единственным городом, где за год снизилась средняя цена, стал Талдыкорган: —2 %.