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За сколько продают свои квартиры казахстанцы

Сфера недвижимости в Казахстане постоянно испытывает рост цен.

Это также отражается и на предложениях продавцов, которые стараются выставлять актуальные ценники на свои дома. О том, как изменилась стоимость жилья в январе, рассказали аналитики портала «Крыша».

По сравнению с декабрём 2022 года цены выросли:
— в Алматы и Кызылорде по +1.5 %;
— АтырауШымкентеПавлодаре на 1-1.1 %.

При этом цены снизились в Кокшетау (—2.3 %), Петропавловске (—0.7 %), Семее (—0.5 %), Актау (—0.4 %).

В АстанеУсть-КаменогорскеКарагандеУральскеТаразеАктобеКостанаеТалдыкоргане небольшая положительная динамика в пределах 0.8 %.

 

Город За месяц, % Цена, тг/кв. м
Алматы 1.5 708 380
Кызылорда 1.5 238 240
Атырау 1.1 395 020
Шымкент 1.0 430 260
Павлодар 1.0 373 500
Усть-Каменогорск 0.8 395 800
Тараз 0.7 306 540
Талдыкорган 0.6 310 400
Костанай 0.5 382 540
Астана 0.3 484 440
Уральск 0.2 314 520
Караганда 0.1 383 960
Актобе 0.1 292 420
Актау — 0.4 300 500
Семей — 0.5 359 980
Петропавловск — 0.7 373 160
Кокшетау — 2.3 320 060

Средние цены предложения на квартиры на вторичном рынке в РК выросли на 0.4 %.

Если посмотреть годовую динамику (к январю 2022 года), то квартиры в среднем подорожали на 11.1 %.

Наиболее единица площади подорожала:
— в Актобе: +21.1 %;
— Семее: +20 %;
— Павлодаре: +13.9 %;
— Костанае: +13.9 %;
— Кызылорде: +13.6 %;
— Алматы: +13.1 %;
— Атырау: +12.5 %;
— Шымкенте: +12.1 %;
— Таразе: +12 %;
— Караганде: +11.7 %;
— Актау: +11.1 %.

В Уральске и Усть-Каменогорске квартиры подорожали на чуть больше 10 %, в Астане — на 7.9 %, Кокшетау — на 5.9 %, Петропавловске — на 4.5 %.

Единственным городом, где за год снизилась средняя цена, стал Талдыкорган: —2 %.

Топ-5 городов по стоимости жилья в Казахстане в январе

  • Алматы — 708.4 тыс. тг за 1 кв. м;
  • Астана — 484.4 тыс. тг;
  • Шымкент — 430.3 тыс. тг;
  • Усть-Каменогорск — 395.8 тыс. тг;
  • Атырау — 395.0 тыс. тг.
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