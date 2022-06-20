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  3. За скриншот переписки можно получить два года колонии

За скриншот переписки можно получить два года колонии

Казахстанцы не задумываясь публикуют в соцсетях и пересылают друг другу чужие личные фото, видео, голосовые сообщения и скриншоты переписок.

Однако подобные действия могут классифицироваться как нарушение тайны переписки и довольно сурово наказываться, сообщает exk.kz

Юрист Константин Нагуманов отметил, что в последнее время наблюдается интересный тренд в соцсетях — выкладывать на всеобщее обозрение ради шутки или расправы скриншоты переписок (из личных сообщений, почты, SMS или WhatsApp).

«Так вот, независимо от того, с какой целью это сделано, только лишь за выложенный скриншот можно получить до двух лет лишения свободы. А если похвастаться, что доступ был получен благодаря шпионским умениям или бодрым связям в спецслужбах, то будет вторая часть той же статьи — до пяти лет», — отметил юрист.

По словам Константина, это регулируется статьей 148 Уголовного кодекса Казахстана — нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

За пересылку чужих SMS и переписки грозит 2 года лишения свободыЗа пересылку чужих SMS и переписки грозит 2 года лишения свободы
За пересылку чужих SMS и переписки грозит 2 года лишения свободы

Согласно части первой, выложившему переписку грозит наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге либо исправительных работ в том же размере либо ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

Также юрист отметил, что если чужая переписка попадет в Сеть с помощью того, кто использовал свое служебное положение или специальные технические средства (незаконный доступ к электронным информационным ресурсам или системе, перехват информации, передаваемой по информационно-коммуникационным сетям), то это уже грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Еще и с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

И совсем не обязательно ждать иска от пострадавшего. В суд может подать как тот, чьи данные незаконно распространялись, так и сами правоохранительные органы. Они имеют право привлечь к ответственности тех, кто выложил переписку, не дожидаясь жалобы от потерпевшего.

Не спасет и «затирание» в скриншоте номера телефона или имени. Константин Нагуманов заявил, что уголовная ответственность наступает и в этом случае.

Наказания можно избежать лишь в одном случае — если человек, чья личная переписка распространяется, сам дал на это согласие. Наверное, о таком теперь надо просить письменно.

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