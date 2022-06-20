За скриншот переписки можно получить два года колонии

Казахстанцы не задумываясь публикуют в соцсетях и пересылают друг другу чужие личные фото, видео, голосовые сообщения и скриншоты переписок.

Однако подобные действия могут классифицироваться как нарушение тайны переписки и довольно сурово наказываться, сообщает exk.kz

Юрист Константин Нагуманов отметил, что в последнее время наблюдается интересный тренд в соцсетях — выкладывать на всеобщее обозрение ради шутки или расправы скриншоты переписок (из личных сообщений, почты, SMS или WhatsApp).

«Так вот, независимо от того, с какой целью это сделано, только лишь за выложенный скриншот можно получить до двух лет лишения свободы. А если похвастаться, что доступ был получен благодаря шпионским умениям или бодрым связям в спецслужбах, то будет вторая часть той же статьи — до пяти лет», — отметил юрист.