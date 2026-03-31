За слова ответите: Генпрокуратура предупредила казахстанцев

Генеральная прокуратура Республики Казахстан обратилась к гражданам с предупреждением о недопустимости распространения недостоверной информации и высказываний, способных спровоцировать рознь в обществе.

В надзорном органе подчеркнули, что при выражении мнений, в том числе в интернете и на публичных площадках, необходимо строго соблюдать требования законодательства.

Зафиксированы провокационные высказывания

По данным Генпрокуратуры, в последнее время участились случаи, когда отдельные лица распространяют негативные высказывания в адрес национальных традиций, обычаев и празднования Наурыза.

При этом подобные заявления сопровождаются искаженными трактовками и псевдорелигиозными утверждениями о «несовместимости» традиций с религиозными нормами.

В ведомстве отметили, что такие высказывания противоречат Конституции, согласно которой Казахстан является светским государством, и могут нанести ущерб межнациональному и межрелигиозному согласию.

Ответственность несут и медиа

Особое внимание в Генпрокуратуре обратили на роль журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок.

Предоставляя площадку для подобных заявлений, они фактически способствуют их распространению и усилению негативного влияния на общество. В отдельных случаях подобный контент может унижать честь и достоинство граждан, в том числе женщин.

Представителей СМИ призвали соблюдать профессиональную этику и не допускать распространения провокационных материалов.

За фейки и рознь — уголовная ответственность

В Генпрокуратуре напомнили, что распространение заведомо ложной информации, способной повлиять на общественный порядок и права граждан, влечёт ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни, подпадают под действие статьи 174 УК РК и предусматривают серьёзное наказание.

Также возможна административная ответственность за нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

Призыв к гражданам

В ведомстве призвали граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации, уважительно относиться к культурным и национальным ценностям народа Казахстана и не допускать высказываний, способных привести к конфликтам в обществе.

В случае выявления подобных фактов правоохранительные органы будут принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

