Камыстинский районный суд рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает пресс-служба областного суда.

Истец подала иск против ответчика с требованием признать распространенные сведения недостоверными, порочащими ее репутацию, а также обязать ответчика их опровергнуть и выплатить компенсацию за причиненный моральный вред.

Как выяснилось, жительница района опубликовала в одной из групп в мессенджере WhatsApp ложную информацию. Ответчик не отрицала факт распространения этих сведений. В опубликованном сообщении истцу приписывались обвинения в клевете, шантаже, угрозах и вымогательстве, однако никаких доказательств этих утверждений представлено не было.

Суд частично удовлетворил иск. Ответчику предписано в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу опубликовать опровержение. Также суд постановил выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 200 000 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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