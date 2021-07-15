За сотню. Оперштаб обновил данные по заболевшим коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

14 июля в Костанайской области зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,58%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 29, г.Рудный – 20, г.Аркалык – 15, по 6 случаев в г.Лисаковске, Амангельдинском и Мендыкаринском районах, по 4 случая в Аулиекольском, Денисовском и Федоровском районах, 3 случая в Карабалыкском районе, по 2 случая в Жангельдинском, Костанайском и им.Майлина районах, 1 случай в Наурзумском районе.

63 обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 42 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 14 июля 2021г. зарегистрировано 17784 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16669 человек.

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