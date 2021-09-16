За совершение особо тяжкого преступления получил наказание житель Рудного

47-летний житель Ерлан Конысбаев обвинялся в совершении умышленного убийства в Рудном.

Напомним, в июле этого года Конысбаев, вместе с сожительницей Филиповой, выпили бутылку водки. Мужчина опьянел, и лег спать, женщина начала заниматься домашними делами, когда ей позвонил ранее знакомый Буда и предложил приобрести рыбу. После покупки женщина предложила продавцу выпить пива. Он сходил в магазин, вернулся. То, что его подруга во дворе общается с незнакомцем увидел проснувшийся Конысбаев.

«Находясь на детской площадке, Конысбаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий. + имея прямой умысел на убийство, подошел к Буда, и с помощью указанного ножа нанес удар в область грудной клетки потерпевшего», — сказала судья Алтынай Сагиндыкова.

Единственный удар пришелся в сердце. Пострадавший, через некоторое время скончался в реанимации рудненской городской больницы. Конысбаев был задержан полицией на месте преступления. В суде его вина была полностью доказана свидетельскими показаниями, и его собственными, хотя он и утверждал, что не имел умысла на убийство.

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывание наказания Конысбаев будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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