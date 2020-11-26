За совершение правонарушений полиция разыскивает двух жителей Костанайской области

Ориентировки распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, передает alau.kz

Управлением полиции Костаная за совершение правонарушений разыскиваются:

Лисоченко Валерий Владимирович, 21.01.1976 года рождения;



Валиев Мадияр Мухтарович, 12.07.1991 года рождения.



Если что-либо известно о местонахождении данных граждан, просим сообщить по телефонам: 52-69-21, 52-69-01, 52-69-22, 52-69-23, 52-69-25, 8-747-507-58-87, 8-702-440-24-62, 8-707-160-64-84, 8-776-722-22-06 или «102».

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