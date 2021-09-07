За убийство пенсионерки, грабеж и разбой длительный срок заключения получил житель Костаная

Первое преступление, вменяемое в вину 37-летнему, ранее судимому за грабеж Юрию Доронину, было совершено им и его 35-летней подругой Ириной Буринской в январе этого года. Тогда они вместе, с еще одной, малознакомой женщиной, распивали спиртные напитки в одной из квартир на улице Рудненской. Уже ночью парочка избила собутыльницу, и отобрала у нее мобильный телефон, серебряные кольца и серьги, бижутерию, 20 тысяч тенге и банковскую карту.

Второе преступление, было совершено 20-ого февраля в доме на улице Майлина, в квартире знакомой пожилой женщины Валентины Жарковой. Доронин и Буринская опять пили с хозяйкой, после чего та уснула. Как сказано в деле, мужчина решил похитить её телевизор, но Жаркова неожиданно проснулась и возмутилась.

«Не ожидая указанного развития событий, а так же осознавая последствия действий, и не желая нести за них ответсвенность и быть наказанным, Доронин, находясь на близком расстоянии от Жарковой, используя свою силу и физическое превосходство, внезапно напал на Жаркову, изменив способ хищения телевизора потерпевшей с тайного хищения на разбойное нападение», — говорится в тексте приговора.

Доронин нанес 65-летней Жарковой множество ударов, и обхватив её шею рукой, задушил. Женщина умерла. Телевизор убитой был вынесен мужчиной из квартиры, и продан соседу за три тысячи тенге, которые Доронин потратил на свои нужды, уже после того, как покинули место преступления. Его подруга Буринская все происходящее видела.

«Из дружеских отношений с Дорониным, в течение промежутка времени, достаточного для информирования, не сообщила, не донесла об известном ей совершенном особо тяжком преступлении Дорониным в правоохранительные органы, вплоть до самого момента непосредственного установления подозреваемого лица Доронина, задержанного сотрудниками полиции 23 февраля 2021-ого года», — отметил, зачитывая приговор судья Кушербай Акшалов.

В наказание за грабеж и недонесение о преступлении, по совокупности, Буринской суд назначил 6 лет лишения свободы, и присоединил к сроку три месяца, которые женщина не отбыла за ранее совершенную кражу. Доронину за совершение грабежа, разбоя, и сопряженного с ним убийства, суд назначил, соответственно 5, 6 и 17 лет лишения свободы.

Путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы максимальной безопасности.

В колонии ему назначено принудительное лечение от поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя. Отметим, что гособвинитель ранее просил назначить подсудимому 25 лет заключения. Приговор может быть обжалован.

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