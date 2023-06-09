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За срубленное дерево теперь нужно не только посадить новое, но и ухаживать за ним некоторое время

Фото из открытых источников

Управление строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области озвучило новшества, которые внесли в «Правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов».

В документе 7 разделов, в которых чётко регламентировано, к примеру, когда нужно высаживать деревья и сколько времени необходимо ухаживать за саженцами.

«Порядок посадки, пересадки и компенсационной посадки деревьев» дополнена нормами определяющими сроки ухода физическими и юридическими лицами за компенсационными посадками: за деревьями и кустарниками хвойных пород — в течение трех лет, лиственных пород — в течение двух лет; травянистыми растениями — в течение вегетационного сезона одного года. Помимо этого, Правилами предусмотрено требование по не допущению использования однолетних саженцев при компенсационной посадке», — сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Берик Танжариков.

Помимо этого теперь акиматы при озеленении должны получить на это добро от научных организаций. Обязательным становится и проведение публичных слушаний, если госорганы примут решение о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями.

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