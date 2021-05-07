За сутки 2840 человек заболели коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 мая 2021 года в Казахстане.

Всего в стране подтверждено 337 652 случая, из них:

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в городе Алматы — 58 511 (+689),

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в городе Нур-Султане — 47 998 (+586),

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в ВКО — 25 478 (+108),

в Карагандинской области — 25 036 (+250),

в Алматинской области — 22 587 (+229),

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в Атырауской области — 22 400 (+79),

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в Павлодарской области — 21 640 (+119),

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в ЗКО — 20 105 (+145),

в Акмолинской области — 19 236 (+137),

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в Костанайской области — 14 892 (+24),

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в СКО — 14 122 (+23),

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в городе Шымкенте — 10 016 (+139),

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в Актюбинской области — 9760 (+87),

в Жамбылской области — 8289 (+75),

в Мангистауской области — 6016 (+60),

в Кызылординской области — 5953 (+58),

в Туркестанской области — 5613 (+32).

За прошедшие сутки в Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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