За сутки досмотрено более 800 человек, которые пересекли границу Костанайской области

В Костанайской области сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ежедневно проводится колоссальная работа по предотвращению ввоза коронавирусной инфекции в регион. Выявление контактных лиц, дежурства на границе и наблюдение за теми, кого уже отправили на карантин – это лишь часть их ежедневной работы.

Несмотря на семьи, которые их ждут дома, десятки опытных специалистов департамента выехали на границу области, чтобы выполнить свой служебный долг. В специальных костюмах и масках, в любую погоду и время суток, они встречают поток прибывающих граждан в наш регион.

Сегодня на государственной границе в шести санитарно-контрольных пунктах области круглосуточно фиксируются прибывшие граждане, которые по мере необходимости помещаются на карантин, госпитализируются либо передаются буквально из рук в руки в соседние регионы, куда направляются транзитные пассажиры. Только за прошедшие сутки было досмотрено 833 человека, которые пересекли границу Костанайской области. Все взяты на контроль. Водителям и пассажирам большегрузов вручаются уведомления о введенных карантинных мерах в стране и об ответственности за их нарушение.

Большая работа проводится специально созданной мониторинговой группой. Ежедневно 40 бригад проводят рейдовые мероприятия в области. Так за неделю с 20 по 27 марта было проверено 3027 социально-значимых объектов. Специалистами УККБТУ разъясняется Постановление главного санитарного врача РК в части ужесточения требований санитарно-эпидемиологического режима, доводится информация о работе объектов в условиях чрезвычайного положения в стране. Граждане с пониманием относятся к работе мониторинговых групп, осознавая всю серьезность сложившейся ситуации в стране. Есть и те, которые нарушают режим ЧП — 25 административных протоколов было составлено за неделю в Костанайской области.

Мобилизовались все ведомства и учреждения области — Акиматы, медицинские организации, силовые структуры, пограничные службы. Все силы и средства брошены на борьбу с пандемией COVID-19.

На 28 марта в Костанайской области госпитализировано 97 человек. На домашнем карантине из стран СНГ находятся 1868 человек, из других стран 22. Все лица, находящиеся на самоизоляции (карантин), ежедневно проверяются лечебными организациями, также на обзвоне находятся более 600 человек. За соблюдением правил карантина на дому сотрудниками полиции проводится кропотливая работа. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

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