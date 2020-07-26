За сутки в Казахстане 563 человек выздоровели от КВИ

В Казахстане 563 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан — 115,в городе Шымкент — 32,в Актюбинской области — 2,в Атырауской области — 9,в Восточно-Казахстанской области — 97,в Жамбылской области — 10,в Западно-Казахстанской области — 118,в Карагандинской области — 77,в Костанайской области — 11,в Кызылординской области — 67,в Мангистауской области — 12,в Павлодарской области -5,в Туркестанской области — 8.

Всего в стране выздоровели – 51 823 человек от COVID-19.

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