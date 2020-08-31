За сутки в Костанайской области выявлено 8 больных COVID-19

В Костанайской области зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Заболели COVID-19 жители города Костанай -4 человека, г.Рудный -2, г. Лисаковск -1. В Алтынсаринском районе зарегистрирован 1 случай заболевания КВИ.
Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 30 августа в области выявлено 3408 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2848.
COVID-2019 в Казахстане
105795 - зарегистрированно
96297 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3408 - в Костанайской области