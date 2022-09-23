За сутки в Костанайскую область прибыло более тысячи россиян

Произошло увеличение миграционного потока в два раза.

В этой связи управление миграционной службы Департамента полиции Костанайской области напоминает о порядке пребывания иностранных граждан на территории Костаанйской области.

С момента пересечения иностранным гражданином Государственной Границы Республики Казахстан, принимающая сторона в течении 3-х рабочих дней уведомляет органы внутренних дел по месту фактического пребывания иностранца.

Данную процедуру можно осуществить посредством информационной системы «e.Qonaq», «визово-миграционного портала», а также могут обратиться в органы полиции по месту фактического пребывания иностранцев.

Разъясняем, что срок пребывания иностранных граждан в стране до 30-ти дней, за исключением граждан из стран Евразийского экономического союза (РФ Армения, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Таджикистан) которые пребывают в Казахстан до 90 дней со дня пересечения границы.

До истечения 30 дней (для ЕАЭС – до 90 дней) иммигранты обязаны выехать за пределы Республики Казахстан, в случае нахождения свыше указанных сроков, принимающей стороне необходимо обратиться в ЦОНы по месту жительства и оформить разрешение на временное проживание по следующим целям пребывания (на работу, лечение, учебу, воссоединение с семьей, и.т.д.).

В миграционной службе напомнили об ответственности иностранных граждан и принимающей стороны о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан, в том числе установленный порядок въезда, выезда и пребывания на территории Республики Казахстан.

Иностранные граждане наряду с гражданами Республики Казахстан несут такую же ответственность предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

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