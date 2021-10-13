За техосмотр по WhatsАpp предлагают наказывать водителей

С очередным предложением поправок в Адмкодекс выступил Минюст РК.

Проект изменений в КоАП РК ведомство уже представляло на всеобщее обсуждение в августе текущего года. Но сегодня, два месяца спустя, министерство выступило с новым предложением, сообщает kolesa.kz

Техосмотр

После внесения новых поправок часть 9 статьи 590 КоАП РК будет звучать так: «Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр либо прошедшим техосмотр без предъявления транспортного средства, влечёт штраф в размере 5 МРП». При этом самих операторов техосмотра за фиктивную проверку станут штрафовать на сумму от 100 до 300 МРП и исключать из реестра на срок до трёх лет.

То есть, если техосмотр якобы пройден, но при этом машина на станции осмотра не появлялась, водителя предлагается наказывать. Правда, не понятно, как нарушителей станут выявлять. И как быть с теми, кто на проверочный стенд таки заезжает, но авто его не осматривают?

Также техосмотрщиков обяжут информировать полицейских в письменном виде о фактах замены номерных агрегатов, не соответствующих указанным в СРТС, предъявления к техосмотру авто без госномеров либо с номерами, не соответствующими указанному в техпаспорте, а также фактах незаконного переоборудования. За сокрытие подобных нарушений оператора ждёт штраф в размере от 10 до 30 МРП. Соответствующие поправки внесут в статью 616 КоАП РК.

Инвалид без права лишения

Лиц с инвалидностью после внесения изменений в Адмкодекс можно будет лишать прав за выезд на встречку. Для этого скорректируют статью 46. Сейчас за данное нарушение водительское удостоверение не забирают.

Зато из проекта выпала поправка в статью 596, штрафующая за выезд на встречку водителей, ранее лишённых прав, на 30 МРП. А также ещё одна — забирающая водительские удостоверения на девять месяцев за выезд на встречную полосу, закончившийся ДТП.

Превышение свыше 40 км/ч

Минюст предлагает оставить и новый порог скорости. В КоАП статью 592 дополнят так:

3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 80 км/ч влечёт штраф в размере 20 МРП.

влечёт штраф в размере 20 МРП. 3-1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 80 и более влечёт штраф в размере 40 МРП».

Нелегальные таксисты

Интересный момент: на штрафстоянку после принятия поправок можно будет отправлять авто нелегальных таксистов, привлекаемых к ответу за занятие незаконной предпринимательской деятельностью. Для этого расширят статью 797 КоАП РК, добавив в перечень статей в пункте первом 463-ю.

Разработчики проекта так и поясняют, мол, делается это для борьбы с незаконным частным извозом, перевозкой грузов и т. д.

Малозначительные нарушения

И наконец, в Адмкодексе растолкуют, как должна применяться статья 64-1 «Освобождение от ответственности при малозначительности». В КоАП РК она появилась давно, но пояснений к ней до сего момента не было.

В частности, в статье пропишут, что решение об освобождении от ответственности должно приниматься с учётом обстоятельств совершения правонарушения, в том числе личности нарушителя, а при наличии вреда — его размера.

При этом нельзя освобождать от наказания тех, у кого ещё не прошёл год с момента взыскания за аналогичное нарушение, а также за те, за которые предусмотрено лишение прав или арест (причинившим вред или поставившим под угрозу жизнь или здоровье граждан, и т. д).

То есть теоретически за негрубые нарушения ПДД полицейские вправе применять эту статью, а водители могут просить о снисхождении.

Напомним, всё, описанное выше, только проект поправок в КоАП РК, который уже изменился, и, возможно, на пути к одобрению мажилиса, сената и далее на подпись президенту, может быть ещё не раз пересмотрен, дополнен или сокращён.

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