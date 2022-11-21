За Токаева проголосовало около 82 процентов — exit poll

Озвучены данные exit poll на внеочередных выборах президента Казахстана, передает Tengrinews.kz.
По данным опроса, проведенного Международным институтом региональных исследований «Открытое общество», результаты exit poll расположились следующим образом:
- Каракат Абден — 2,54 процента голосов;
- Нурлан Ауесбаев — 2,17 процента;
- Жигули Дайрабаев — 3,33 процента;
- Мейрам Кажыкен — 2,23 процента;
- Касым-Жомарт Токаев — 82,45 процента;
- Салтанат Турсынбекова — 2,08 процента;
- против всех — 5,2 процента голосов.
Опрашиваемым задавали вопрос: «За кого из кандидатов президента страны вы отдали свой голос». Отмечается, что погрешность результата социологического исследования составляет порядка +-2 процентных пункта.
Кроме того, по данным института, явка избирателей составила 68,7 процента.
По данным другого опроса, проведенного Институтом общественной политики, результаты exit poll расположились так:
- Каракат Абден — 2,61 процента голосов;
- Нурлан Ауесбаев — 1,93 процента;
- Жигули Дайрабаев — 2,67 процента;
- Мейрам Кажыкен — 2,43 процента;
- Касым-Жомарт Токаев — 85,52 процента;
- Салтанат Турсынбекова — 1,44 процента;
- против всех — 3,4 процента.
Так выглядят результаты exit poll по данным института «Социс-А»:
- Каракат Абден — 2,84 процента голосов;
- Нурлан Ауесбаев — 2,38 процента;
- Жигули Дайрабаев — 3,68 процента;
- Мейрам Кажыкен — 2,62 процента;
- Касым-Жомарт Токаев — 82,02 процента;
- Салтанат Турсынбекова — 2,24 процента;
- против всех — 4,22 процента.
Явка, по данным исследования, составила 70,6 процента.
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