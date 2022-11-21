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За Токаева проголосовало около 82 процентов — exit poll

Озвучены данные exit poll на внеочередных выборах президента Казахстана, передает Tengrinews.kz.

По данным опроса, проведенного Международным институтом региональных исследований «Открытое общество», результаты exit poll расположились следующим образом:

  • Каракат Абден — 2,54 процента голосов;
  • Нурлан Ауесбаев — 2,17 процента;
  • Жигули Дайрабаев — 3,33 процента;
  • Мейрам Кажыкен — 2,23 процента;
  • Касым-Жомарт Токаев — 82,45 процента;
  • Салтанат Турсынбекова — 2,08 процента;
  • против всех — 5,2 процента голосов.

Опрашиваемым задавали вопрос: «За кого из кандидатов президента страны вы отдали свой голос». Отмечается, что погрешность результата социологического исследования составляет порядка +-2 процентных пункта.

Кроме того, по данным института, явка избирателей составила 68,7 процента.

По данным другого опроса, проведенного Институтом общественной политики, результаты exit poll расположились так:

  • Каракат Абден — 2,61 процента голосов;
  • Нурлан Ауесбаев — 1,93 процента;
  • Жигули Дайрабаев — 2,67 процента;
  • Мейрам Кажыкен — 2,43 процента;
  • Касым-Жомарт Токаев — 85,52 процента;
  • Салтанат Турсынбекова — 1,44 процента;
  • против всех — 3,4 процента.

Так выглядят результаты exit poll по данным института «Социс-А»:

  • Каракат Абден — 2,84 процента голосов;
  • Нурлан Ауесбаев — 2,38 процента;
  • Жигули Дайрабаев — 3,68 процента;
  • Мейрам Кажыкен — 2,62 процента;
  • Касым-Жомарт Токаев — 82,02 процента;
  • Салтанат Турсынбекова — 2,24 процента;
  • против всех — 4,22 процента.

Явка, по данным исследования, составила 70,6 процента.

 

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