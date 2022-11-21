За Токаева проголосовало около 82 процентов — exit poll

Озвучены данные exit poll на внеочередных выборах президента Казахстана, передает Tengrinews.kz.

По данным опроса, проведенного Международным институтом региональных исследований «Открытое общество», результаты exit poll расположились следующим образом:

Каракат Абден — 2,54 процента голосов;

— 2,54 процента голосов; Нурлан Ауесбаев — 2,17 процента;

— 2,17 процента; Жигули Дайрабаев — 3,33 процента;

— 3,33 процента; Мейрам Кажыкен — 2,23 процента;

— 2,23 процента; Касым-Жомарт Токаев — 82,45 процента;

— 82,45 процента; Салтанат Турсынбекова — 2,08 процента;

— 2,08 процента; против всех — 5,2 процента голосов.

Опрашиваемым задавали вопрос: «За кого из кандидатов президента страны вы отдали свой голос». Отмечается, что погрешность результата социологического исследования составляет порядка +-2 процентных пункта.

Кроме того, по данным института, явка избирателей составила 68,7 процента.

По данным другого опроса, проведенного Институтом общественной политики, результаты exit poll расположились так:

Каракат Абден — 2,61 процента голосов;

— 2,61 процента голосов; Нурлан Ауесбаев — 1,93 процента;

— 1,93 процента; Жигули Дайрабаев — 2,67 процента;

— 2,67 процента; Мейрам Кажыкен — 2,43 процента;

— 2,43 процента; Касым-Жомарт Токаев — 85,52 процента;

— 85,52 процента; Салтанат Турсынбекова — 1,44 процента;

— 1,44 процента; против всех — 3,4 процента.

Так выглядят результаты exit poll по данным института «Социс-А»:

Каракат Абден — 2,84 процента голосов;

— 2,84 процента голосов; Нурлан Ауесбаев — 2,38 процента;

— 2,38 процента; Жигули Дайрабаев — 3,68 процента;

— 3,68 процента; Мейрам Кажыкен — 2,62 процента;

— 2,62 процента; Касым-Жомарт Токаев — 82,02 процента;

— 82,02 процента; Салтанат Турсынбекова — 2,24 процента;

— 2,24 процента; против всех — 4,22 процента.

Явка, по данным исследования, составила 70,6 процента.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.