За убийство бывшего мужа на длительный срок отправится в колонию жительница Костаная

Приговор 44-летней женщине вынесен в уголовном спецсуде Костанайской области.

Как сказано в обвинении, в ноябре 2021 года жительница Костаная Татьяна Никишина, сошлась со своим бывшим мужем, 46-летним Александром Твердохлебом, с которым они развелись в 2000 году после пяти лет брака.

Вечером 4 декабря 2021 года в ходе совместного распития алкоголя, между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой Никишина ударила Твердохлеба кухонным ножом в левую часть груди.

Согласно заключению эксперта, смерть Александра наступила в результате острой обильной кровопотери, с повреждением левого легкого и сердца. Женщина ранее не была судима, в суде в содеянном раскаялась.

Суд за совершение умышленного убийства назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Судом с неё взыскано в счет возмещения имущественного вреда и компенсации причиненного морального вреда немногим более 1 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу.

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