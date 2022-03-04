За убийство бывшего мужа на длительный срок отправится в колонию жительница Костаная

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Приговор 44-летней женщине вынесен в уголовном спецсуде Костанайской области.
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Как сказано в обвинении, в ноябре 2021 года жительница Костаная Татьяна Никишина, сошлась со своим бывшим мужем, 46-летним Александром Твердохлебом, с которым они развелись в 2000 году после пяти лет брака.
Вечером 4 декабря 2021 года в ходе совместного распития алкоголя, между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой Никишина ударила Твердохлеба кухонным ножом в левую часть груди.
Согласно заключению эксперта, смерть Александра наступила в результате острой обильной кровопотери, с повреждением левого легкого и сердца. Женщина ранее не была судима, в суде в содеянном раскаялась.
Суд за совершение умышленного убийства назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Судом с неё взыскано в счет возмещения имущественного вреда и компенсации причиненного морального вреда немногим более 1 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу.
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