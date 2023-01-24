За убийство пенсионерки в Костанае прокурор попросил назначить наказание в 16 лет лишения свободы

Напомним, 45-летняя жительница поселка Нечаевка Марина Евтюхина, в последнее время нигде не работающая, обвиняется в том, что 1 сентября увидела пенсионерку Жапарову, на которой были надеты золотые украшения.

Она зашла за 75-летней женщиной в подъезд её дома, и там нанесла ей 15 ударов ножом.

Пожилая женщина скончалась на месте. Евтюхина сняла с её шеи золотую цепочку стоимостью 350 тысяч тенге, которую сдала в ломбард за 130 тысяч. Позже женщину задержали, похищенное было изъято. Подсудимая свою вину признала в полном объеме, и заявила о раскаянии. На очередном заседании был допрошен эксперт-психолог, который рассказал, что у Евтюхиной есть психическое расстройство, сформированное еще в юности, но оно не могло повлиять на ее вменяемость. И, в состоянии аффекта во время совершения преступления, она не прибывала.

На прениях гособвинитель подчеркнул, что совершение убийства с отягчающими обстоятельствами предусматривает и пожизненное лишение свободы, но не применяется к женщинам, и попросил назначить Евтюхиной 16 лет заключения. Напомним потерпевшие изначально просили наказать подсудимую по всей строгости, и взыскать с нее компенсацию марального вреда и материального ущерба в 20 миллионов тенге.

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