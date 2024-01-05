За убийство тёти вынесен приговор жителю Костанайской области

Приговор вынесен жителю села Большие Дубравы Сарыкольского района. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что ночью 29 июля 2023 года подсудимый Т., 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал переночевать домой к родной тёте Р., 1965 года рождения, проживающей в селе Большие Дубравы Сарыкольского района Костанайской области.

Между подсудимым и потерпевшей произошел конфликт по поводу того, что последняя упрекала племянника в чрезмерном злоупотреблении алкоголем и требовала покинуть её дом. В ходе конфликта подсудимый Т. руками задушил тётю, а утром на своей автомашине вывез труп потерпевшей в лес, где спрятал, прикрыв ветками. Родственникам подсудимый Т. сказал, что тётя ушла в лес собирать ягоды и грибы. После чего Т. уехал в город Петропавловск, где впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый в суде вину не признал. Потерпевшая сторона не настаивала на строгом наказании, исковые требования к подсудимому не предъявляла. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Вина подсудимого доказана первоначальными признательными показаниями подсудимого, а также показаниями потерпевших и свидетелей. А также материалами уголовного дела.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Т., суд признал совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающим обстоятельством — наличие у Т. малолетнего ребенка.

Суд признал подсудимого Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.99 ч.1 УК, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.