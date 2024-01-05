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За убийство тёти вынесен приговор жителю Костанайской области

Фотография для новости За убийство тёти вынесен приговор жителю Костанайской области

pixabay.com

Приговор вынесен жителю села Большие Дубравы Сарыкольского района. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Судом установлено, что ночью 29 июля 2023 года подсудимый Т., 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал переночевать домой к родной тёте Р., 1965 года рождения, проживающей в селе Большие Дубравы Сарыкольского района Костанайской области.

Между подсудимым и потерпевшей произошел конфликт по поводу того, что последняя упрекала племянника в чрезмерном злоупотреблении алкоголем и требовала покинуть её дом. В ходе конфликта подсудимый Т. руками задушил тётю, а утром на своей автомашине вывез труп потерпевшей в лес, где спрятал, прикрыв ветками. Родственникам подсудимый Т. сказал, что тётя ушла в лес собирать ягоды и грибы. После чего Т. уехал в город Петропавловск, где впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый в суде вину не признал. Потерпевшая сторона не настаивала на строгом наказании, исковые требования к подсудимому не предъявляла. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Вина подсудимого доказана первоначальными признательными показаниями подсудимого, а также показаниями потерпевших и свидетелей. А также материалами уголовного дела.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Т., суд признал совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающим обстоятельством — наличие у Т. малолетнего ребенка.

Суд признал подсудимого Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.99 ч.1 УК, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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