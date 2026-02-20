Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении жителя села Аманкарагай, обвиняемого в убийстве двух человек, в том числе заведомо несовершеннолетнего лица.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что в ночь на 29 сентября 2025 года подсудимый Н., находясь у себя дома, на почве ревности к супруге решил выяснить с ней отношения. Вооружившись ножом, он направился в комнату жены.

По пути мужчина разбудил своего несовершеннолетнего сына, который попытался его остановить. Подсудимый нанёс ему несколько ножевых ранений. В это время проснулась супруга, пытавшаяся защитить ребёнка. Мужчина также нанёс ей удары ножом.

От полученных ранений женщина и ребёнок скончались на месте.

Позиции сторон

Государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным в убийстве двух лиц, одно из которых является несовершеннолетним, и назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

Одна из потерпевших просила суд о снисхождении к подсудимому, отметив, что, несмотря на тяжесть преступления, он остаётся её отцом.

Подсудимый частично не признал вину, заявив, что не намеревался убивать супругу и сына и находился в шоковом состоянии.

Решение суда

Санкция части 2 статьи 99 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность подсудимого. Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Гражданский иск по делу заявлен не был.