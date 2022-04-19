За участие в погромах выплачивали от 20 до 100 долларов — Генпрокуратура

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В Генеральной прокуратуре заявили, что участникам январских погромов в Талдыкоргане платили от 20 до 100 долларов, передает Tengrinews.kz.
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«В Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках», — сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК.
Также, по его словам, установлен житель Жамбылской области, который в Алматы 4 января создал Telegram-канал и за считаные часы собрал несколько тысяч подписчиков.
«Посредством данного Telegram-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий. Затем 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области. Доказательствами этого следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом», — сообщил Килымжанов.
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