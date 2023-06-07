За уличное освещение взялись в Костанае

По данным акима Костаная, в этом году в областном центре проведут серьезную работу, чтобы уличное освещение сделать лучше, потому что сейчас данные, отмечает Марат Жундубаев, не радуют.

На некоторых улицах процент ламп, которые не работают, приближается к критической цифре.

«То есть 7, 1 процентов. У нас по правилам должно быть не более 7 процентов не освещённости улиц, то есть вы на грани идете, вторая категория у нас процент 8,7 процентов не функционирует», — отмечает аким Костаная.

Чтобы эту проблему решить, из бюджета выделено 2 млрд тенге. На эти деньги будут установлены больше 2 тыс. электрических опор, и не менее 5 тыс. светодиодных светильников на 28 улицах областного центра. К примеру, Дощанова, Гоголя, Промышленная, в их числе и проспект Абая. Здесь, как отмечают подрядчики, они используют самые современные методы освещения и устанавливают светильники со системой светорегулировки.

«Диммирование это и есть, то есть в светильнике сейчас 200 Ватт, он светит на 200 Ватт при диммировании он может светить на 50, на 70, то есть пешеходный переход будут оставаться так же на 200, а основная дорога, допустим, на 100 ватт», — объяснил техдиректор ТОО » KZ PROJECT STROY- INNOVATION» Климентий Охлупин.

Такое освещение будет серьезно экономить бюджетные деньги. На проспекте Абая, кстати, на некоторых опорах предусмотрены сразу по два светильника, один будет гореть для проезжей части, другой — подсвечивать тротуар уже для пешеходов. Помимо этого, отмечают подрядчики, управлять освещением намерены по-новому, с мобильного, без диспетчерского пункта. Все данные о поломках будут приходить электрикам на телефон. Есть еще один интересный момент. Светильники, которые сейчас демонтированы с проспекта Абая, и будут пригодны для использования, получат вторую жизнь. Их установят на других улицах, где требуется замена.

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