За ущерб в 40 миллионов тенге и подделку документа осуждены экс-сотрудник банка и директор предприятия в Костанае

В городском суде №2 установлено, что в апреле 2006 года предприниматель получил в кредит 300 тысяч долларов США, под залог недвижимости знакомого, который согласился помочь.
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Земля под закладываемым в залог объектом, была взята в аренду у государства, до 2012 года. Обвинение утверждает, что юрист банка в кредитном соглашении приписала к сроку аренды 9 лет, иначе кредит бы не был выдан. То есть документ был подделан.
В итоге получатель денег перестал выплачивать кредит, залогодатель лишился недвижимости, и остался должен банку деньги. В материалах сказано, что потерпевший понес ущерб более чем в 43 миллиона тенге. Подсудимые вину и гражданские иски не признали.
Обвинение просило наказать их ограничением свободы: бывшую юриста банка на 2 года, предпринимателя на 2,5. Суд признал подсудимых виновными, но освободил их от уголовной ответственности, так как с момента совершения преступлений, прошло гораздо больше пяти лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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