За услуги мобильных бригад для населения платить будет Фонд медстрахования

В Фонде социального медицинского страхования прокомментировали новые услуги скорой помощи.

Как сообщило ранее Министерство здравоохранения, при поликлиниках создаются мобильные бригады (фельдшерские или врачебные) для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмонии, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений. Кроме того, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, вести патронаж беременных и детей по показаниям.

«Мобильные бригады будут выезжать на дом к пациентам при появлении признаков ОРВИ/КВИ/гриппа/пневмонии и проводить забор материала на ПЦР-тест, а также производить медицинский осмотр для постановки диагноза. Для населения эта услуга будет бесплатной. Оплачивать ее поликлиникам будет Фонд социального медицинского страхования», – отметили в пресс-службе ФСМС.

По расчетам, тариф за один выезд мобильной бригады составит 5 400 тенге. Сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями для оказания необходимой помощи и консультации на месте.

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