USD 478.48
EUR 517.76
RUB 5.47
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. За возврат прежнего часового пояса в Казахстане высказалась хронобиолог

За возврат прежнего часового пояса в Казахстане высказалась хронобиолог

Фотография для новости За возврат прежнего часового пояса в Казахстане высказалась хронобиолог

pixabay.com

Ведущий хронобиолог США, директор лаборатории сна и циркадных ритмов Мэри Карскадон (Mary Carscadon) поделилась экспертным мнением касательно единого часового пояса в Казахстане и возврата прежнего. Интервью с ней в социальных сетях опубликовал Евгений Ян — медицинский психолог, член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени, передает Tengrinews.kz.

Мэри Карскадон является почетным членом международного сообщества хронобиологов и директором лаборатории сна и циркадных ритмов. Она выступает экспертом, консультирующим правительство США о циркадных ритмах подростков и времени начала школы.

По мнению хронобиолога, сегодня казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов — прим.), поскольку «их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи». При этом большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой.

Как отметила Карскадон, рассвет между 03:00 и 04:00 будет удобен только 1 проценту жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства же он будет неудобен. Тяжелее всех придется подросткам — ввиду их биологических особенностей.

Директор лаборатории сна и циркадных ритмов предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут привести к снижению иммунитета и болезням. Она считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к «разумным часовым поясам».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Горной массой насмерть придавило работника ССГПО

Следующая новость

Нацфонд — детям: средства идут на жилье, образование в РК и за рубежом