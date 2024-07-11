За возврат прежнего часового пояса в Казахстане высказалась хронобиолог

Мэри Карскадон является почетным членом международного сообщества хронобиологов и директором лаборатории сна и циркадных ритмов. Она выступает экспертом, консультирующим правительство США о циркадных ритмах подростков и времени начала школы.

По мнению хронобиолога, сегодня казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов — прим.), поскольку «их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи». При этом большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой.

Как отметила Карскадон, рассвет между 03:00 и 04:00 будет удобен только 1 проценту жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства же он будет неудобен. Тяжелее всех придется подросткам — ввиду их биологических особенностей.

Директор лаборатории сна и циркадных ритмов предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут привести к снижению иммунитета и болезням. Она считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к «разумным часовым поясам».