За возврат прежнего часового пояса в Казахстане высказалась хронобиолог

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Ведущий хронобиолог США, директор лаборатории сна и циркадных ритмов Мэри Карскадон (Mary Carscadon) поделилась экспертным мнением касательно единого часового пояса в Казахстане и возврата прежнего. Интервью с ней в социальных сетях опубликовал Евгений Ян — медицинский психолог, член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени, передает Tengrinews.kz.
По мнению хронобиолога, сегодня казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов — прим.), поскольку «их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи». При этом большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой.
Как отметила Карскадон, рассвет между 03:00 и 04:00 будет удобен только 1 проценту жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства же он будет неудобен. Тяжелее всех придется подросткам — ввиду их биологических особенностей.
Директор лаборатории сна и циркадных ритмов предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут привести к снижению иммунитета и болезням. Она считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к «разумным часовым поясам».