За выезд на встречную полосу водителя наказал суд Костаная

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В специализированный суд по административным правонарушениям города Костанай поступило административное дело в отношении гражданина П. за выезд на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, когда это запрещено ПДД (ст.596 ч.3 КоАП).
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14 февраля около 17.25 часов гр. П., управляя автомашиной «Hyundai Accent» по улице Карбышева в Костанае, совершил выезд на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения.
Постановлением суда от 24 февраля 2023 года гражданин П. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 596 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.
Постановление не вступило в законную силу.