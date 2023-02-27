За выезд на встречную полосу водителя наказал суд Костаная

В специализированный суд по административным правонарушениям города Костанай поступило административное дело в отношении гражданина П. за выезд на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, когда это запрещено ПДД (ст.596 ч.3 КоАП).

14 февраля около 17.25 часов гр. П., управляя автомашиной «Hyundai Accent» по улице Карбышева в Костанае, совершил выезд на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения.

Постановлением суда от 24 февраля 2023 года гражданин П. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 596 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.

Постановление не вступило в законную силу.

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