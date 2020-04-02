За выход на улицу без масок жителей Костанайской области ждет арест

Наказанием для людей, передвигающихся по улицам города без масок, может стать арест до 15 суток. Об этом рассказал сегодня представитель городского акимата, передает alau.kz

Ограничения, которые были введены в Костанайской области, получили сегодня дополнительные разъяснения. В частности было сказано, что ежедневную уборку в подъездах ПКСК должны проводить обычными дезинфицирующими средствами. Так называемая спец.уборка нужна лишь в исключительных случаях.

«Если же возникает такая ситуация, что в данном доме, в данном подъезде будет выявлен больной, тогда согласно данного же постановления работники центра санитарно-эпидемиологической экспертизы пребывают в данный подъезд. Он считается у нас уже очагом. И проводят дезинфекционную обработку при помощи специального оборудования, специальных препаратов,»- сообщил владимир Нечитайло, главный государственный санитарный врач Костанайской области.

Если в доме живут люди, которые контактировали с больными коронавирусом, но при этом не имеют никаких симптомов болезни, то спец.обработки подъезда не требуется. Еще одно правило касается ношения масок. Причем не только в общественном транспорте, но и на улице. Теперь это обязательное правило, нарушение которого грозит наказанием.

«Нарушитель ссылается на отсутствие масок в продаже. На мой взгляд, такая, по-другому не могу назвать, отговорка вызвана просто нежеланием носить маски. К виновным будут применены меры административного воздействия со стороны сотрудников полиции. А в случае наступления необратимых последствий, данные виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности,»- сообщил Андрей Финк, заместитель акима города Костанай.

Мерами административного воздействия назвали арест на 15 суток. Такое наказание может грозить тем, кто не носит маски на улице. Необратимые последствия, которые принесут более жесткую ответственность, подразумевают заражение окружающих коронавирусом. Еще одно дополнение касается установки санитарных постов, которые стали появляться на выездах из Костаная.

«На сегодняшний день завершается установка 7 блокпостов. Или как правильно их на сегодняшний день называть санитарных постов. Три из них уже установлены городом Костанаем, они уже готовы к работе. Четыре блокпоста завершает устанавливать Костанайский район. Сегодня с 22 часов все санитарные посты будут начинать свою работу в круглосуточном режиме,»- рассказал Рустем Каркенов, заместитель акима города Костанай.

Санитарные посты не будут ограничивать движение транспорта. Но они будут проверять температуру у каждого, кто пересекает границу города. Пока для этого станут использовать обычные градусники. Но с середины следующей недели сотрудников оснастят тепловизорами для бесконтактного замера температуры.

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