За выходные дни в Костанайской области зарегистрировано 11 выездов на пожары

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 29 ноября на пульт «101» поступил вызов о том, что на территории одного из частных предприятий по улице Киевская горит кровля бокса для автомобилей, склада и отопительного помещения. Общая площадь 150 квадратных метров.

К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Костанайской области в составе 4 единиц техники и 15 человек личного состава. В ходе тушения пожара были эвакуированы два газовых и один кислородный баллоны. А также два грузовых автомобиля марки VOLVOи МАЗ.

Пожар был локализован в 23:36 и ликвидирован в 00:36. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

«1 декабря по проспекту Кобланды Батыра 24, в пятиэтажном жилом доме произошло загорание мусора в нежилой квартире на площади 3 квадратных метров. Благодаря умелым и слаженным действиям пожарных своевременно по лестничному маршу эвакуировано 26 человек. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. ДЧС Костанайской области предупреждает. Чтобы уберечь себя от пожара в быту необходимо изучить строго соблюдать правила пожарной безопасности. Знать порядок действий при пожаре и номера вызова спасательных служб «101» и «112»,- сообщает пресс-служба ДЧС.

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