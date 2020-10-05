За выходные в Костанайской области произошло 13 пожаров

За минувшие выходные в Костанайской области произошло 13 пожаров — в жилых домах, в дачном обществе, в лесном хозяйстве, горели также и автомобили. В Рудном во время пожара даже пришлось эвакуировать целый подъезд многоэтажки. Как сообщили в ДЧС, жертв и пострадавших нет, передает alau.kz

Эти выходные для пожарных Костанайской области были не простыми. В департаменте по ЧС рассказали, что только за субботу и воскресенье в области произошло 13 пожаров.

«Произошел 1 пожар на территории дачного общества, 4 пожара у нас произошло на автотранспорте, 7 пожаров произошло в жилом секторе. 1 пожар — природный, произошел на территории КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства. Там произошло возгорание сухой травы. На площади 0,67 гектар», — рассказал заместитель начальника центра оперативного управления службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Абай Оспанов.

Погода была прохладная и что послужило причиной возгорания травы пока не ясно. Абай Оспанов отметил, что это сейчас устанавливается. Что касается автомобилей, то в Аркалыке и Костанайском районе у машин марки «Камаз» горели кабины. Причины пока также не ясны. А вчера вечером недалеко от села Амантогай Амангельдинского района полностью сгорел автомобиль рено дастер. В эти же выходные в Рудном пришлось эвакуировать целый подъезд жилого дома.

«Это пожар у нас произошел в городе Рудном, улица Костанайская дом 10, пятиэтажный жилой дом. Из подъезда по лестничному маршу эвакуировано 18 человек, в том числе 1 ребенок. Жертв, пострадавших нет. Пожар был локализован, ликвидирован. Своевременно предприняты меры личного состава ДЧС Костанасйкой области», — пояснил Абай Оспанов.

Здесь, по предварительной версии специалистов, причиной послужило короткое замыкание электропроводки. Абай Оспанов рассказал, что в основном пожары в жилых домах происходят из-за оставления электрооборудования включенным, без присмотра. То есть простая халатность.

«Еще раз хотелось бы напомнить о соблюдении требований пожарной безопасности. То есть не оставлять включенные электроприборы, без присмотра детей не оставлять. Потому что зачастую шалость детей приводит к серьезным последствиям. Следите, пожалуйста, за этим постоянно», — добавил Абай Оспанов.

И еще один пожар произошел в Федоровском районе. Там на частном подворье горело 6 тонн сена и 2 тонны соломы. На место выезжали специалисты ДЧС, а помогали в тушении сотрудники местных ТОО.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.