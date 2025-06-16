На обновление городских условий влияет не только модернизация зданий, но и в некоторых случаях демонтаж ограждений территорий. Это способствует формированию единого визуального и функционального пространства, что создает более открытую, доступную и гармоничную среду. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.
Показательным примером является аквапарк «агуна», где собственником было полностью демонтировано ограждение по периметру здания. В результате пространство перестало восприниматься как изолированное, а стало частью общего городского ландшафта.
«Дополнительно положительным примером служит демонтаж ограждений на территориях около многоквартирных жилых домов по пр. Абая,151 — ул. Гоголя, 64, а также угол ул.Тәуелсіздік, 89-ул.Баймагамбетова, 193, что обеспечило открытую и доступную среду в пределах придомовых территорий. Аналогичный подход реализуется поликлиникой «Жемчужина», где начаты работы по демонтажу ограждения со стороны проспекта Абая. Работа в данном направлении будет продолжена», — отметила Гулсара Курмангалиева.
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