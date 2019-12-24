За взятку осудили начальника костанайской колонии

Антикоррупционной службой ранее завершено досудебное расследование в отношении начальника отряда Учреждения УК 161/2 Костаная ДУИС по Костанайской области майора юстиции А. по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает zakon.kz.

— Он получил взятку в сумме 30 тыс.тенге за пронос запрещенных предметов на территорию учреждения, для осужденного, — говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

23 декабря приговором суда №2 Костаная Аитов А.А. осужден к штрафу в размере 900 тыс. тенге.

Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и специального звания «майор юстиции».