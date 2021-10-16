За зарубежные вакцины придется платить — Цой

Зарубежные вакцины будут платными для казахстанцев, бесплатными останутся только производимые внутри страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Раз в Казахстане мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы эту вакцину будем закупать в рамках бесплатного гарантированного объема медпомощи, — сказал Цой на брифинге в СЦК.

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По его словам, остальные вакцины также допущены к коммерческому обращению на рынке.

Сейчас мы агитируем компании, чтобы они заходили на рынок и могли поставлять в Казахстан и предлагать свои услуги, — заключил он.

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