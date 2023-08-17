За жизнь полуторамесячного мальчика боролись врачи. Подробности жуткой аварии в Костанае

Автокатастрофа с участием трех автомобилей произошла на перекрестке улиц Алтынсарина и Тауелсіздік, через пять минут после полуночи.

Как сообщили в полиции Костаная, 22-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21099, при повороте налево с улицы Алтынсарина не уступил движущейся во встречном направлении Toyota Camry под управлением 24-летнего водителя. Далее Toyota столкнулся с Volkswagen Golf, под управлением 31-летнего водителя.

«Водитель и пассажир Volkswagen Golf с различными травмами доставлены в больницу. Водителя и пассажира автомашины Toyota также доставили в больницу. Также в машине находился ребенок, который от полученных травм скончался», — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы УП Костаная Алмат Карымсаков.

За жизнь, по уточненной информации, полуторамесячного мальчика, полтора часа боролись врачи детской областной больницы, но тщетно. Пострадала и 27-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все водители направлены на освидетельствование для углубленного анализа на состояние опьянения. Составлены схемы осмотра места происшествия. Ведется досудебное расследование.

Это уже шестое смертельное ДТП, зарегистрированное в Костанае с начала года. А по области, за этот же период, произошло 247 аварий и наездов, в которых 330 человек получили ранения, и 46 погибли.

«Представляете, да? 46 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Ни одно другое правонарушение, преступление, не уносит такого количества жизней человека, как ДТП. В ночное время, конечно, хотелось бы, что бы водители передвигались с еще более низкой скоростью», — отметил Алмат Карымсаков.

Отмечается, что костанайские полицейские, в ближайшие дни, в связи с празднованием Дня города, перейдут на усиленный вариант несения службы. На улицы города будет направлено более 30-и полицейских авто-патрулей.

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