В связи с распространением в СМИ и социальных сетях видеоматериалов, касающихся якобы принудительного задержания и доставки граждан призывного возраста в местные органы военного управления, Министерство обороны сообщает следующее.
Призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам. Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу.
Если вручить повестку лично не удаётся, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечёт их принудительное доставление на призывной пункт.
Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет — он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством.
Напоминаем, что за уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Призываем граждан соблюдать закон и воздерживаться от распространения недостоверной информации.
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