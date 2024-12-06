В 2024 году в Казахстане завершился третий этап всеобщего декларирования. Впервые в рамках этой инициативы бизнесмены — руководители, учредители и участники юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели — задекларировали свои активы как в Казахстане, так и за рубежом, подав «входную» декларацию по форме 250.00, сообщает Комитет государственнных доходов.

Срок подачи деклараций был установлен в текущем году с 1 января по 16 сентября 2024 года, что составило 8,5 месяцев. В течение этого времени органы государственных доходов активно информировали декларантов через средства массовой информации, смс-сообщения и другие каналы о необходимости подачи деклараций. Несмотря на информационную поддержку, некоторые налогоплательщики не подали декларации в установленный срок. В таких случаях налоговые органы направляют физическим лицам уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством, предоставляя дополнительно 30 рабочих дней для устранения нарушений. Таким образом, гражданам было предоставлено 10 месяцев для подачи декларации.

«Важно отметить, что приостановление расходных операций по банковским счетам распространяется только на индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Для граждан, не успевших подать своевременно декларацию, предусмотрена административная ответственность, на первый раз в виде предупреждения. После устранения нарушений расходные операции по банковским счетам возобновляются не позднее одного рабочего дня. Из 4,8 миллионов человек, обязанных представить декларации по всеобщему декларированию, за непредставление декларации органами государственных доходов приостановлены расходные операции по банковским счетам у 68,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, что составило 1,4%», — сообщаед КГД РК.

На сегодняшний день более 17,5 тысяч налогоплательщикам или 26% от общего числа выставленных распоряжений, устранившим нарушения, разблокированы банковские счета. Комитет государственных доходов продолжает работу по улучшению процессов декларирования и повышению уровня соблюдения налогового законодательства

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.