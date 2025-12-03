В Костанайской области спасатели разыскали женщину, которая потерялась в густом тумане. История завершилась благополучно — медицинская помощь не понадобилась. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Накануне жительница Сорочинского сельского округа, 1961 года рождения, вышла в степь за скотом и из-за плотного тумана потеряла ориентир. Родные, не дождавшись её возвращения, обратились в полицию. К поискам оперативно привлекли силы МЧС, полицейских и представителей местных исполнительных органов. Спустя несколько часов женщину обнаружили в поле — примерно в десяти километрах между сёлами Краснознаменка и Караоба Сарыкольского района. Пострадавшая была в удовлетворительном состоянии, её доставили домой, медпомощь не потребовалась.
ДЧС напоминает:
— При ухудшении погоды воздержитесь от выхода в степь.
— Сообщайте родным маршрут и время возвращения.
— Берите с собой заряженный телефон, навигационные средства и пауэрбанк.
— Носите яркую/светоотражающую одежду, проверяйте прогноз и видимость.
