В Костанайской области спасатели разыскали женщину, которая потерялась в густом тумане. История завершилась благополучно — медицинская помощь не понадобилась. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Накануне жительница Сорочинского сельского округа, 1961 года рождения, вышла в степь за скотом и из-за плотного тумана потеряла ориентир. Родные, не дождавшись её возвращения, обратились в полицию. К поискам оперативно привлекли силы МЧС, полицейских и представителей местных исполнительных органов. Спустя несколько часов женщину обнаружили в поле — примерно в десяти километрах между сёлами Краснознаменка и Караоба Сарыкольского района. Пострадавшая была в удовлетворительном состоянии, её доставили домой, медпомощь не потребовалась.

ДЧС напоминает:

— При ухудшении погоды воздержитесь от выхода в степь.

— Сообщайте родным маршрут и время возвращения.

— Берите с собой заряженный телефон, навигационные средства и пауэрбанк.

— Носите яркую/светоотражающую одежду, проверяйте прогноз и видимость.

Дистант в Костанае продлён? Сообщения рассылают в школьные чаты В школьные чаты гимназии им. Горького классные руководители разослали сообщения о формате обучения детей. «Дистанционный...

С нового года в Казахстане подорожает автостраховка В 2026 году обязательная автостраховка подорожает из-за роста месячного расчетного показателя (МРП) и поправочных коэффициентов,...

Счета блокируют. Как с 2026 года изменится контроль за пенсионными взносами Правительство утвердило новые правила контроля за уплатой обязательных пенсионных взносов: с 1 января 2026 года...