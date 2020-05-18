Заблудившегося в степи костанайца обнаружила поисковая группа спасателей, сообщает Polisia.kz.

Происшествие случилось 14 мая 2020 года. В 22:48 часов на номер “112” поступило сообщение от женщины о том, что ее муж выехал из дома на тракторе за речным песком и не вернулся, а его сотовый телефон вне зоны обслуживания. Мужчина потерялся между селами Сормовка и Александровка Костанайского района.

На вызов сразу же выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения Отдела по ЧС Костанайского района, полицейские и представители местных исполнительных органов. Поисково-спасательные работы были завершены ночью в 3-4 километрах от трассы “Костанай-Мендыкара”.

“Мы увидели тусклый свет вдали. Направившись на “маяк”, обнаружили пропавшего мужчину. Он почти замерзал и искал подручные средства, чтобы разжечь костер и хоть как–то согреться. Благо, мы подоспели вовремя, а иначе он бы получил переохлаждение. В тот день было объявлено штормовое предупреждение, шел проливной дождь, а ближе к ночи температура снизилась. Несмотря на это, мужчина покинул свое жилище. Так как сотовая связь в том месте “не ловила”, он не смог позвонить на номер “112”. Позже уже супруга, не дозвонившись до него, стала вызывать по телефону спасателей. По состоянию, было видно, что мужчина был в панике. Он рассказал, что выехал за речным песком на тракторе, по дороге техника сломалась. Пока он ее чинил стемнело. Спустя время, он потерял ориентир, поэтому решил остаться на месте и ждать помощи спасателей. Все обошлось, медицинская помощь не понадобилась. Мужчину мы сопроводили до дома в село Сормовка”, – рассказал сотрудник гражданской защиты ОЧС Костанайского района Серик Дембаев. Спасатели призывают граждан быть осторожнее при штормовой погоде. Водителям рекомендуются ограничить выезды за пределы населенных пунктов, обращать внимание на приходящие SMS-рассылки от сотовых операторов. В случае чрезвычайных ситуаций, незамедлительно звонить на номер “112”.

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