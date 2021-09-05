Заболеваемость COVID-19 в Казахстане идет на спад

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 сентября 2021 года. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме ЗКО, СКО и Туркестанской области. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки уменьшилось на 97 человек, в Шымкенте — на 46, а в Карагандинской области — на 52 человека. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в СКО, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 302,
- в городе Алматы – 1169,
- в городе Шымкент – 161,
- в Акмолинской области – 236,
- в Актюбинской области – 293,
- в Алматинской области – 327,
- в Атырауской области – 176,
- в ВКО – 176,
- в Жамбылской области – 101,
- в ЗКО – 112,
- в Карагандинской области – 504,
- в Костанайской области – 227,
- в Кызылординской области – 122,
- в Мангистауской области – 219,
- в Павлодарской области – 258,
- в СКО – 87,
- в Туркестанской области – 98.
Всего в стране подтверждено 812 999 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан — 792,
- в городе Алматы — 1105,
- в городе Шымкент — 639,
- в Акмолинской области — 281,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 469,
- в Атырауской области — 681,
- в ВКО — 156,
- в Жамбылской области — 265,
- в ЗКО — 65,
- в Карагандинской области — 1121,
- в Костанайской области — 196,
- в Кызылординской области – 129,
- в Мангистауской области — 281,
- в Павлодарской области — 244,
- в СКО — 124,
- в Туркестанской области — 72.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 716 645 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области