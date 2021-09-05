Заболеваемость COVID-19 в Казахстане идет на спад

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 сентября 2021 года. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме ЗКО, СКО и Туркестанской области. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки уменьшилось на 97 человек, в Шымкенте — на 46, а в Карагандинской области — на 52 человека. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 302,

в городе Алматы – 1169,

в городе Шымкент – 161,

в Акмолинской области – 236,

в Актюбинской области – 293,

в Алматинской области – 327,

в Атырауской области – 176,

в ВКО – 176,

в Жамбылской области – 101,

в ЗКО – 112,

в Карагандинской области – 504,

в Костанайской области – 227,

в Кызылординской области – 122,

в Мангистауской области – 219,

в Павлодарской области – 258,

в СКО – 87,

в Туркестанской области – 98.

Всего в стране подтверждено 812 999 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан — 792,

в городе Алматы — 1105,

в городе Шымкент — 639,

в Акмолинской области — 281,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 469,

в Атырауской области — 681,

в ВКО — 156,

в Жамбылской области — 265,

в ЗКО — 65,

в Карагандинской области — 1121,

в Костанайской области — 196,

в Кызылординской области – 129,

в Мангистауской области — 281,

в Павлодарской области — 244,

в СКО — 124,

в Туркестанской области — 72.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 716 645 человек.

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