USD 424.85
EUR 504.21
RUB 5.84
  1. Home
  2. Здоровье
  3. Заболеваемость COVID-19 в Казахстане идет на спад

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане идет на спад

newtimes.kz

Vinkmag ad

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 сентября 2021 года. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме ЗКО, СКО и Туркестанской области. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки уменьшилось на 97 человек, в Шымкенте — на 46, а в Карагандинской области — на 52 человека. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 302,
  • в городе Алматы – 1169,
  • в городе Шымкент – 161,
  • в Акмолинской области – 236,
  • в Актюбинской области – 293,
  • в Алматинской области – 327,
  • в Атырауской области – 176,
  • в ВКО – 176,
  • в Жамбылской области – 101,
  • в ЗКО – 112,
  • в Карагандинской области – 504,
  • в Костанайской области – 227,
  • в Кызылординской области – 122,
  • в Мангистауской области – 219,
  • в Павлодарской области – 258,
  • в СКО – 87,
  • в Туркестанской области – 98.

Всего в стране подтверждено 812 999 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан — 792,
  • в городе Алматы — 1105,
  • в городе Шымкент — 639,
  • в Акмолинской области — 281,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 469,
  • в Атырауской области — 681,
  • в ВКО — 156,
  • в Жамбылской области — 265,
  • в ЗКО — 65,
  • в Карагандинской области — 1121,
  • в Костанайской области — 196,
  • в Кызылординской области – 129,
  • в Мангистауской области — 281,
  • в Павлодарской области — 244,
  • в СКО — 124,
  • в Туркестанской области — 72.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 716 645 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Мошенники обходят квартиры
Следующая новость

Смертельное ДТП произошло на трассе в Костанайской области