Заболеваемость COVID-19 в стране выросла почти в 2 раза, в связи с распространением дельта-штамма, об этом на брифинге сообщил первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов. Рассказал он и том, при каких условиях в стране могут ввести локдаун.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Казахстан с 26 июня находится в красной зоне. В красной зоне сегодня находятся 9 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Мангистауская области. В желтой зоне 6 регионов, среди них и наша область, и лишь 2 региона находятся в зеленой зоне.

«С учетом распространености дельта штамма за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом в республике замечается подъем заболеваемости практически во всех регионах, рост заболеваемости вырос в 1,9 раз. Согласно ежедневного мониторинга коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 8 июля занятость инфекционных коек составляет 37%», — говорит первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов

Марат Шоранов рассказал, и о работе системы Ашык. Так на сегодняшний день благодаря Ашыку удалось выявить 12 тысяч нарушителей самоизоляции. Всего же вошли в систему более 13 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано более 4 млн пользователей. Как отметил вице — министр, благодаря внедрению Ашык предотвращено от 30 до 40 тысяч новых заражений.

«С момента внедрения через Ашык выявлено порядка 12 000 нарушителей карантина, из них 5 959 больных с положительным результатом ПЦР теста и 5 770 контактных. Больным и не вакцинированным контактным правила предписывают обязательный домашний карантин. О чем говорят эти цифры, что больной с ковид+ может заразить до 5 человек, а каждый ковид контактный еще по одному человеку», — рассказал Марат Шоранов.

На брифинге выступила и председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, она отметила,что с января заболело 28 тысяч детей, в том числе 54 новорожденных. За семь дней июля зарегистрировано 1 682 случаев среди детей. Заболеваемость среди детей в удельном весе выросла. Дети сегодня болеют коронавирусом чаще, нежели в начале года. Но, по ее словам, дети продолжают болеть в легкой и бессимптомной форме. 84% из них в легкой форме, и только 16% — в форме средней тяжести.

«Когда мы говорим о 60% коллективного иммунитета, по сути, это практически все взрослое население Казахстана. Детей, которые не вакцинируются, у нас порядка 6 млн человек. Чтобы защитить наших детей и создать коллективный иммунитет, взрослые должны вакцинироваться. Все взрослые вакцинировавшись, должны защитить тех, кому нельзя сегодня по каким-то причинам», — рассказала Айжан Есмагамбетова

Вице-министр здравоохранения рассказал и том, что если заполняемость коечных мест в стране будет свыше 70%, то будет подниматься вопрос о локдауне. На данный момент заполненность по стране 37%. Также он отметил и нарастающие темпы вакцинации за последние недели, в среднем по республике ежесуточно прививается около от 80 до 100 тысяч человек

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