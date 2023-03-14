Заболеваемость корью растет в Казахстане: медики бьют тревогу

Вице-министр здравоохранения РК — главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала об осложнении эпидемиологической ситуации по кори, сообщает zakon.kz.

По словам Айжан Есмагамбетовой, в настоящее время, помимо гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.

«В Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь. Из них в семи регионах лабораторно подтверждено 20, в том числе 65% заболевших, то есть 13 случаев, зарегистрированы с начала марта», — отметила Айжан Есмагамбетова.

По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сейчас существует угроза распространения кори в различных регионах мира, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпидемического надзора за этой болезнью.

«За 2021 год в мире всего было зарегистрировано 9 млн случаев заболевания корью и 128 тысяч случаев смерти. За 2022 год в мире было зарегистрировано 155,5 тысячи случаев кори. В текущем году осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья — Украине, Кыргызстане, России, Таджикистане. При этом корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и соответственно представляет 100% опасность для невакцинированных лиц», — сказала Айжан Есмагамбетова.

Для кори характерен высокий процент осложнения — 30 процентов, при этом осложнения достаточно серьезные: начиная от пневмонии, завершая энцефалитом.

Она отметила, что новый формат выборов с элементами мажоритарной системы предполагает одновременное нахождение на избирательном участке от восьми и более человек из числа членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.

В связи с этим медики рекомендуют придерживаться определенных правил во избежание заболеваемости корью, коронавирусом, ОРВИ и гриппом на избирательных участках. В частности, помещения должны регулярно проветриваться, следует не допускать скопления людей с учетом заполняемости помещения из расчета не менее четырех кв метров на человека, также необходимо проводить влажную уборку.

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