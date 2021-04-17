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Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снова растет

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За прошедшие сутки (по данным на 16 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:

  • в Алматы – 44909 (+680),
  • в Нур-Султане – 38696 (+653),
  • в ВКО – 23696 (+98),
  • в Атырауской области – 20458 (+119),
  • в Карагандинской области – 20309 (+205),
  • в Павлодарской области – 19744 (+35),
  • в ЗКО – 16956 (+114),
  • в Акмолинской области – 16660 (+89),
  • в Алматинской области – 18061 (+248),
  • в Костанайской области – 14333 (+29),
  • в СКО – 13534 (+43),
  • в Шымкенте – 8055 (+121),
  • в Актюбинской области – 7284 (+161),
  • в Жамбылской области – 6998 (+41),
  • в Мангистауской области – 4929 (+76),
  • в Туркестанской области – 4843 (+35),
  • в Кызылординской области – 4705 (+75).

За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан — 188,
  • город Алматы — 1590,
  • город Шымкент — 20,
  • Акмолинская область — 66,
  • Актюбинская область — 135,
  • Алматинская область — 191,
  • Атырауская область — 19,
  • Восточно-Казахстанская область — 43,
  • Жамбылская область — 13,
  • Западно-Казахстанская область — 99,
  • Карагандинская область — 152,
  • Костанайская область — 230,
  • Кызылординская область — 33,
  • Мангистауская область — 26,
  • Павлодарская область — 38,
  • Северо-Казахстанская область — 37,
  • Туркестанская область — 12.

Итого выздоровевших в Казахстане — 244 517.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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