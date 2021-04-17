Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снова растет

За прошедшие сутки (по данным на 16 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:
- в Алматы – 44909 (+680),
- в Нур-Султане – 38696 (+653),
- в ВКО – 23696 (+98),
- в Атырауской области – 20458 (+119),
- в Карагандинской области – 20309 (+205),
- в Павлодарской области – 19744 (+35),
- в ЗКО – 16956 (+114),
- в Акмолинской области – 16660 (+89),
- в Алматинской области – 18061 (+248),
- в Костанайской области – 14333 (+29),
- в СКО – 13534 (+43),
- в Шымкенте – 8055 (+121),
- в Актюбинской области – 7284 (+161),
- в Жамбылской области – 6998 (+41),
- в Мангистауской области – 4929 (+76),
- в Туркестанской области – 4843 (+35),
- в Кызылординской области – 4705 (+75).
За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 188,
- город Алматы — 1590,
- город Шымкент — 20,
- Акмолинская область — 66,
- Актюбинская область — 135,
- Алматинская область — 191,
- Атырауская область — 19,
- Восточно-Казахстанская область — 43,
- Жамбылская область — 13,
- Западно-Казахстанская область — 99,
- Карагандинская область — 152,
- Костанайская область — 230,
- Кызылординская область — 33,
- Мангистауская область — 26,
- Павлодарская область — 38,
- Северо-Казахстанская область — 37,
- Туркестанская область — 12.
Итого выздоровевших в Казахстане — 244 517.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области