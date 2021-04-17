Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снова растет

За прошедшие сутки (по данным на 16 апреля) в Казахстане зарегистрировано 2822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 284 173 случая, из них:

в Алматы – 44909 (+680),

в Нур-Султане – 38696 (+653),

в ВКО – 23696 (+98),

в Атырауской области – 20458 (+119),

в Карагандинской области – 20309 (+205),

в Павлодарской области – 19744 (+35),

в ЗКО – 16956 (+114),

в Акмолинской области – 16660 (+89),

в Алматинской области – 18061 (+248),

в Костанайской области – 14333 (+29),

в СКО – 13534 (+43),

в Шымкенте – 8055 (+121),

в Актюбинской области – 7284 (+161),

в Жамбылской области – 6998 (+41),

в Мангистауской области – 4929 (+76),

в Туркестанской области – 4843 (+35),

в Кызылординской области – 4705 (+75).

За прошедшие сутки в Казахстане 2892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 188,

город Алматы — 1590,

город Шымкент — 20,

Акмолинская область — 66,

Актюбинская область — 135,

Алматинская область — 191,

Атырауская область — 19,

Восточно-Казахстанская область — 43,

Жамбылская область — 13,

Западно-Казахстанская область — 99,

Карагандинская область — 152,

Костанайская область — 230,

Кызылординская область — 33,

Мангистауская область — 26,

Павлодарская область — 38,

Северо-Казахстанская область — 37,

Туркестанская область — 12.

Итого выздоровевших в Казахстане — 244 517.

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