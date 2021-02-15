Заболеваемость «ковидом» и пневмонией снижается в Казахстане

В Казахстане уже несколько дней подряд фиксируют снижение ежедневной заболеваемости коронавирусом. Если еще 10 февраля она составляла 1053 заболевших за сутки, то уже по состоянию на утро 15 февраля эта цифра снизилась до 772 зараженных, передает alau.kz

Положительную динамику наблюдают и по заболеваемости пневмонией. Еще в прошлую среду министерство здравоохранения публиковало на своем сайте данные о 70 новых случаях за сутки. Теперь же эта цифра изменилась и составила всего 19 заболевших, согласно опубликованной информации.

Уменьшается и число смертей. По данным минздрава, за прошедшие 24 часа было зарегистрировано 4 летальных исхода среди больных «ковидом» и 2 среди заболевших пневмонией.

В Костанайской области также отмечают снижение новых случаев «ковида» среди пациентов. Если 10 февраля был 81 заболевший за сутки, то уже к сегодняшнему дню это число сократилось до 73.

Всего же по стране на данный момент продолжают находиться на лечении от COVID-19 23,5 тысячи человек. В тяжелом состоянии находятся 249 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 44 человека.

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