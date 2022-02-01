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Заболеваемость КВИ в Костанайской области выросла в 6 раз – глава Минздрава

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Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
В республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной. Среднесуточное количество случаев за последнюю неделю составило более 8 тыс. Согласно матрице, 14 регионов находятся в «красной» зоне, Кызылординская область и Шымкент перешли в «желтую» зону. В «зеленой» зоне Туркестанская область, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

По ее словам, в январе уровень летальности от коронавируса снизился в 1,3 раза. При этом за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 2,4 раза. Наибольший рост заболеваемости – в шесть раз – отмечается в пяти регионах – Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. В семи регионах – Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях и Алматы заболеваемость выросла от двух до шести раз. В Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, Нур-Султане и Шымкенте – рост в два раза.

В связи с этим глава Минздрава поручила местным исполнительным органам продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции и привлечь к ней все заинтересованные органы и организации.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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