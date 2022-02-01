Заболеваемость КВИ в Костанайской области выросла в 6 раз – глава Минздрава

По ее словам, в январе уровень летальности от коронавируса снизился в 1,3 раза. При этом за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 2,4 раза. Наибольший рост заболеваемости – в шесть раз – отмечается в пяти регионах – Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. В семи регионах – Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях и Алматы заболеваемость выросла от двух до шести раз. В Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, Нур-Султане и Шымкенте – рост в два раза.
В связи с этим глава Минздрава поручила местным исполнительным органам продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции и привлечь к ней все заинтересованные органы и организации.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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