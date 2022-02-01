Заболеваемость ОРВИ выросла в 2,5 раза, в сравнении с прошлым годом

Показатели числа заболевших ОРВИ в Костанайской области в два с половиной раза превышают прошлогодние. Заболеваемость выросла с двадцати одной до сорока пяти тысяч случаев с начала эпидсезона. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 5 тысяч больных ОРВИ, тогда как неделей раньше было 3500, со ссылкой на Департамент санэпидконтроля сообщает alau.kz. В основном болеют дети до 14 лет, .

Наряду с ростом числа инфицированных коронавирусом в Костанайской области наблюдается и сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. С начала эпидсезона, а он официально стартует с 1 октября, заболеваемость ОРВИ в регионе значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Официально ОРВи подтвердили более чем у 40 тысяч жителей области, в прошлом году было всего 21287 случаев. По данным департамента санэпид контроля всплеск отмечают с начала января.

«За прошлую неделю более пяти тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, на прошлой недели когда мы фиксировали 3500 случаев. Прирост от недели к недели превышает 1,7 раз. В основном болеют дети, дети до 14 лет, удельный вес заболевших детей составляет примерно, порядка 60-70 %»,- говорит руководитель отдела департамента санитарно — эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.

Но, и пять тысяч случаев за неделю еще не предел, по словам Гулим Досумовой, согласно прогнозу пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями и коронавирусной инфекцией придется на февраль. Также она отметила, что идет увеличение и по гриппу, так с начала эпидсезона у 33 жителей области он подтвержден лабораторно.

«Не все больные с простудными инфекциями подлежат исследованию на грипп. Для этого они должны соответствовать, их клиника должна соответствовать стандартам: это очень высокая температура, кашель, больное горло. Человек с гриппом не будет ходить, как сейчас многие ходят, на ногах переносят инфекцию. С гриппом на ногах перенести нельзя, он обязательно будет лежать в постели. Поэтому, если симптоматика не соответствует определению случая гриппа, то ему обследование не нужно»,- отмечает Гулим Досумова.

Гулим Досумова отмечает, что в связи с ростом заболевания ОРВИ и коронавирусной инфекции следует не забывать о простых правилах : носить маски, обрабатывать руки, избегать мест с массовым скоплением людей, не забывать о проветривании помещения, и влажной уборке. А при первых симптомах: повышенной температуре, слабости и боли в горле обратиться за медицинской помощью.

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