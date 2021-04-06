Заболеваемость выросла на треть — Цой о коронавирусе в Казахстане

В марте заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла на 30 процентов по сравнению с февралем. Сейчас регистрируется до 1800 случаев в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.
«Заболеваемость в марте по сравнению с февралем выросла на 30 процентов, регистрируется до 1800 случаев в сутки. За пять дней апреля зарегистрировано 9983 случая, в сутки регистрируется до 2 тысяч больных», — сообщил Цой на заседании правительства.
По его словам, рост заболеваемости связывается с циркуляцией британского и южноафриканского штаммов.
«Акимам регионов необходимо принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками и мобильными бригадами ПМСП», — добавил глава ведомства.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области