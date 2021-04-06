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Заболеваемость выросла на треть — Цой о коронавирусе в Казахстане

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В марте заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла на 30 процентов по сравнению с февралем. Сейчас регистрируется до 1800 случаев в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.

«Заболеваемость в марте по сравнению с февралем выросла на 30 процентов, регистрируется до 1800 случаев в сутки. За пять дней апреля зарегистрировано 9983 случая, в сутки регистрируется до 2 тысяч больных», — сообщил Цой на заседании правительства.

По его словам, рост заболеваемости связывается с циркуляцией британского и южноафриканского штаммов.

«Акимам регионов необходимо принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками и мобильными бригадами ПМСП», — добавил глава ведомства.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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