В Костанайской области за последнюю неделю зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 2080,4 на 100 тыс. населения, что на 1,6 раза выше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в департамента санэпидконтроля Костанайской области.
Кто болеет чаще
- Дети до 14 лет — 65,3% всех заболевших (11 267 случаев).
- Дети до 1 года — 127 случаев (0,7% от всех заболевших).
- Беременные — 83 случая.
Госпитализации
За неделю в стационары доставлены:
- с ОРВИ — 176 человек,
- с пневмониями — 38.
С начала сезона 2025/2026 гг. зарегистрировано 57 025 случаев ОРВИ. Из них 34 948 — дети до 14 лет.
Для сравнения, за аналогичный период сезона 2024/2025 гг. было 35 752 случая. Рост составил в 1,6 раза. Тогда среди детей до 14 лет — 20 479 случаев.
Грипп
В текущем сезоне лабораторно подтверждено 43 случая гриппа.
Рекомендации медиков
При первых симптомах острых респираторных инфекций рекомендуется оставаться дома, обратиться за консультацией к врачу в том числе через фильтр-кабинет или вызов на дом, носить маску в местах скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещения.
