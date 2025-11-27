USD 518.68 EUR 600.27 RUB 6.58

Заболеваемость взлетела в 1,6 раза: что происходит с ОРВИ в Костанайской области

— Сегодня, 11:56
вирус

pixabay.com

В Костанайской области за последнюю неделю зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 2080,4 на 100 тыс. населения, что на 1,6 раза выше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в департамента санэпидконтроля Костанайской области. 

Кто болеет чаще

  • Дети до 14 лет65,3% всех заболевших (11 267 случаев).
  • Дети до 1 года127 случаев (0,7% от всех заболевших).
  • Беременные83 случая.

Госпитализации

За неделю в стационары доставлены:

  • с ОРВИ — 176 человек,
  • с пневмониями — 38.

С начала сезона 2025/2026 гг. зарегистрировано 57 025 случаев ОРВИ. Из них 34 948 — дети до 14 лет.

Для сравнения, за аналогичный период сезона 2024/2025 гг. было 35 752 случая. Рост составил в 1,6 раза. Тогда среди детей до 14 лет — 20 479 случаев.

Грипп

В текущем сезоне лабораторно подтверждено 43 случая гриппа.

Рекомендации медиков

При первых симптомах острых респираторных инфекций рекомендуется оставаться дома, обратиться за консультацией к врачу в том числе через фильтр-кабинет или вызов на дом, носить маску в местах скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещения.



